Ижевск, 10 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 августа прививку от коронавируса сделали 314 014 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 228 758 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1518 жителей республики. 4516 человек получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа в Удмуртии провели 1 444 835 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3162 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5485 исследований.