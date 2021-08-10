Москва, 10 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Леонида Волкова. Об этом 10 августа сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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По её словам, Жданов и Волков подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мосгорсуд признал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) и «Фонд защиты прав граждан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента), а также движение «Штабы Навального» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) экстремистскими.

Суд установил, что ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) осуществляла действия, ведущие к «дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» с целью изменения основ конституционного строя в стране, «в том числе с использованием сценария «цветной революции».

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