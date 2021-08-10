Саратов, 10 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 19 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 10 августа 1916 человек, сообщает региональный минздрав.

Жертвы

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки шестеро мужчин и 13 женщин в возрасте от 55 до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 10 августа вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 569 905 человек.

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