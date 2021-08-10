Благовещенск, 10 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Приамурье план по вакцинации от коронавируса выполнен на 59,2%, что на 4% больше, чем в среднем по стране. В Селемджинском районе его даже перевыполнили, привив 116,6% от подлежащего иммунизации населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Амурской области.

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Всего в регионе первичные прививки поставили почти 215 тыс. человек, повторные — около 170 тыс. По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, недостатка в вакцине нет. В течение двух недель регион получит ещё 15 900 доз прививочного материала.

Как сообщало ИА REGNUM, темп прироста заболеваемости коронавирусом в Амурской области составляет 0,5%. С пневмонией инфекцию переносят 27% заразившихся, бессимптомно — 1%. Всего за время пандемии COVID-19 заразились более 29 тысяч амурчан.