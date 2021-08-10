Уфа, 10 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Обстоятельства смерти ребенка в результате отравления грибами устанавливают в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По предварительной информации, в июне текущего года в Мелеузовском районе семилетний мальчик тайком от родителей съел два гриба, которые росли во дворе их частного дома.

«В последующем, ребенок почувствовал ухудшение здоровья и был госпитализирован в местную больницу, а затем переведен в больницу в г. Уфу и впоследствии в медицинское учреждение г. Москвы, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.