Баку, 10 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева пожарно-спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям успешно продолжают работу по тушению пожаров в братской Турецкой Республике. Президент Эрдоган и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушлоглу поблагодарили Азербайджан за предоставление помощи Турции в тушении лесных пожаров.

sardic Кайсери. Турция

Азербайджанцы в социальных сетях стараются поддерживать Турцию.

@GulYa199999:«Это еще мало мы сделали».

Кямран Мирзоев: »Пусть Всевышний поможет нашим ребятам, которые борются с пожарами!»

Карабахский Вестник: «Турция в огне. Наши сердца и наши МЧС с Турцией. Ходят слухи, что это поджег, а не возгорание. Говорят, что уже пятерых поймали. Надеюсь, что те, кто виноват в этом, умрут в страшных муках».

В Турцию из Азербайджана отправлен самолет-амфибия.

nerazzurri:«Это сильный месседж и большой имиджевый плюс в братских отношениях! Азербайджан обязан иметь такие самолёты в «гараже»! Не один и не два!»

Азад исмаилов: «Супер! Интересно, почему Турция не приобрела такой самолёт? Могли ведь… Этот самолёт летит очень низко и выбрасывает около 12 тонн воды на пожар».

Азер Ахмедов: «Это как из лейки плеснуть по краю костра, на шашлык полить. Открытого огня какое-то время не будет, но потом от углей все разгорится».

Ruslan Hasanov @urus666: «Более 50 вертолетов участвуют в тушении пожаров в Анталии и Мугле. За раз один вертолет набирает 2,5 тонны воды, что помогает эффективно бороться с тушением пожара. Из Украины прибудет ещё 4 вертолета МЧС для помощи в тушении пожаров. Грузия отправила 60 пожарных машин в Турцию для помощи в тушении пожаров».

Одним из экономических последствий пожаров стал урон, нанесенный туристическому сектору Турции. В частности, многие сейчас отказываются от туров в столкнувшиеся с бедствием провинции. Не обошла эта проблема и азербайджанских туристов — в соцсетях есть обращения граждан с жалобами на то, что они намерены отказаться или уже отказались от туров, но не могут вернуть свои деньги от туркомпаний или авиакомпании AZAL.

El Ismayil:«От AZAL люди в пандемию денег получить не смогли. Ваучеры какие-то давали. Сейчас и подавно не смогут…»

@Zaur_Khan: «Azal обдирает народ, как только можно. Никак не может наесться!»

Многие пользователи азербайджанских сетей считают, что это не природное явление, а искусственные поджоги, в которых замешан человек, а именно террористы.

Мира @mira02020: «Это всё неспроста! Турция, Греция, Италия, Испания и т. д… В этих пожарах присутствует человеческий фактор. Идёт глобальная перемена. Сначала пустили вирус… теперь эти пожары. Мир хотят поменять, и всегда глобальные перемены бывают благодаря катаклизмам. Это было и будет всегда».

Arnie @FaridAk88:«Говорят, дело рук греков».

Мира @mira02020: «Думаю, скорее курдов «Дети огня».

Nigar:«Это преступные спланированные акции… Аллах в помощь всем, у кого сейчас такая ситуация, проблема».

@ares4550: «А не армяне ли это жгут? В Турции и в Азербайджане не случайность».

Орхан Гулиев:«Господи, такое ощущение, будто террористическая группа работает по всем странам и поджигают всё подряд».

@NostradaNamus:«Это реально стало катаклизмом. И Греция горит… Это всё прививочники сделали! Чтобы люди отдыхать не ездили!»

Рафиз: «Вроде бы вирус и пандемия благоприятно должны были подействовать на глобальное потепление… А тут такое, совсем наоборот… будто одни против другого».

Alchin Alayev:«Надо изучить опыт израильтян по борьбе с лесными пожарами! Евреи мало что посадили и продолжают сажать рукотворные леса в пустыне Негев, где нет почвы, а жара 52 градуса в среднем, так и создали прекрасную систему наблюдения, предупреждения и тушения пожаров! У них самих было несколько жутких пожаров, после этого они и организовали всё это и очень, между прочим, успешно!»

Kərbəlayi:«Это общая беда! Горит земля! Что оставим после себя? Обгоревшую, израненную планету без флоры и фауны из-за ненависти чьей-то к кому-то. Идиотизм и только!»

Gulnar Aliyeva: «Вся Земля горит! Леса же десятилетиями, если не сотнями восстанавливать! В прошлом году сгорело так много на севере России и огромная часть Австралии! Животные гибнут! Зачастую те, что в Красной книге! Люди остаются без крова! Это круто, что в Турции успевают эвакуировать людей! Но они теряют всё! Теряют всю свою жизнь! Эти пожары по всему миру — как та же пандемия!»

Ровшан:«Это апокалипсис приближается, скоро землетрясения начнутся, и хана нам всем…»

Ильяс Исмаил:«Пожары или другие катаклизмы были и всегда будут, главное, чтобы были братские народы, которые всегда поддержат».