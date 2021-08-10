Ижевск, 10 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано девять летальных случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 72, 81, 82, 83, 85 и 94 лет, а также мужчины в возрасте 68, 72, 73 лет и двое 86-летних мужчин. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа в регионе выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 205 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 41 955 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6311 жителей.

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