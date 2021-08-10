Лондон, 10 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Kia представила специальную версию Soul EV Boardmasters Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Kia Soul EV Boardmasters Edition

Модель создана специально для британского фестиваля Boardmasters. Данное мероприятие проходит ежегодно. В 2021 году фестиваль будет проходить с 11 по 15 августа неподалеку от города Ньюквей.

Boardmasters — это музыкальный и спортивный фестиваль для серферов. Именно для последних и предназначена специальная версия Kia Soul.

Модель построена на базе Soul EV. При этом у последнего был увеличен дорожный просвет до 310 мм спереди и до 320 мм сзади.

За счет установки расширителей арок колея Soul EV Boardmasters выросла на 110 мм спереди и 115 мм сзади. При этом 16-дюймовые колесные диски модели «обуты» в шины Maxxis Bighorn в типоразмере 265/75 R16 (внешний диаметр — 30 дюймов).

На крыше модели размещен изготовленный на заказ стальной багажник и светодиодные прожекторы Lazer ST4 Evolution.

Напомним, Kia Soul EV оснащается электродвигателем мощностью 204 л. с. и литий-ионной батареей ёмкостью 64 кВт*ч.

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