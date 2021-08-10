Киев, 10 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине был выявлен 781 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 10 августа свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 260 232.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 24 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 53 124.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 2 192 592 человека.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 300 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.