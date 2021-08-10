Симферополь, 10 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории столицы Крыма Симферополя на 10 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

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«В ближайшие 1−3 часа и до конца суток 10 августа в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

В мэрии Симферополя жителей и гостей просят соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 августа на город Новороссийск в Краснодарском крае обрушился залповый ливень — за час вылилась почти месячная норма осадков.