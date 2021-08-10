Ижевск, 10 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 августа выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 205 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 41 955 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 38 детей в возрасте до 14 лет и 21 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 141 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 34 344 человека. Скончались 1300 человек. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 11 летальных случаев, накануне скончались девять жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6311 жителей. Из числа получающих лечение 5314 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1278 человек — в состоянии средней степени тяжести, 279 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 9 августа прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 312 496 человек. Второй компонент препарата получили 224 242 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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