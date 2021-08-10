Казань, 10 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 10 августа лабораторно подтверждены 24 436 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 49 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Всего выздоровели 21 594 ковид-пациента, скончались 637 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 39 человек, количество летальных исходов возросло на четыре.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию с декабря 2020 года поставили 1 033 543 дозы антиковидных вакцин. Очередную партию препарата «Спутник V» отгрузили 4 августа.

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