Москва, 10 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. С момента старта программы поездок в детские лагеря с кешбэком родители купили более 350 тысяч путевок на сумму около 9 млрд рублей. Сумма возвратов средств родителям составила 4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Prokuror-kaluga.ru В летнем детском лагере отдыха

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, покупать путевки в оздоровительные лагеря можно до З1 августа, а вернуться ребенок сможет до 15 сентября. В среднем по программе покупают около 3 тыс. путевок в день.

Программа работает уже третий месяц работает. Родители могут покупать путевки в детские лагеря и им автоматически в течение пяти дней возвращается 50% от стоимости, максимум 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России механизм возврата средств по детским путёвкам в детские лагеря, уже купленным родителями, был запущен с 15 июня.

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