Москва, 10 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Угроза запрета на экспорт бензина была «дубинкой» правительства РФ, которой оно так и не решилось воспользоваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал информацию о том, что власти не стали запрещать экспорт данного вида горючего.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Угроза запрета на экспорт бензина — это была «дубинка» на крайний случай, доходить до которого было неинтересно ни правительству, ни нефтяникам, — сказал Зубец. — Поэтому правительство объявило им, что если мы не договоримся, то будет задействована дубинка, которая решит все проблемы. И под угрозой этой дубинки они договорились о понижении цен на бензин. То есть я не думаю, что правительству было интересно ссориться со всеми нефтяниками, потому что правительство от них зависит. Предел давления на нефтяников есть. И национализации отрасли никто не хочет, и ситуация устраивает всех. Скандал в благородном семействе никому не нужен. Угроза запрета экспорта была последним доводом, к которому правительство не стало прибегать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство России решило пока не вводить срочные меры для стабилизации биржевых цен на топливо, включая запрет на его экспорт из страны.