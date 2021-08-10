Чебоксары, 10 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать онлайн-цикл художественных работ, посвящённых Великой Отечественной войне и Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Виртуальную галерею продолжает работа заслуженного художника Чувашии Оксаны Кокориной «Защитник Сталинграда», которая ранее экспонировались в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Из личного архива автора «Защитник Сталинграда». Автор — заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина. 75х75, оргалит, масло. В коллекции руководителя клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова ("Хирурга")

Напомним, осенью 2021 года в Чувашии пройдёт художественная выставка, посвящённая трудовому героизму строителей оборонительных рубежей. Ранее в Козловском районе на месте строительства мемориала в честь бойцов Сурского и Казанского рубежей были заложены камень и капсула с посланием потокам.

Онлайн-галерея:

«Хранитель Сталинграда«

»Война»

»Реквием»

»Древо памяти«

»Маки зацвели»