Уфа, 10 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Приговор серийному убийце из Новоуральска, который был признан виновным в убийстве 11-й жертвы, совершенном 20 лет назад, вступил в законную силу в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из х/ф «Преступление и наказание». реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Убийство

В суде было установлено, что весной 2001 года без вести пропала 16-летняя жительница Дуванского района. В начале сентября 2001 года ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесу неподалеку от села Улькунды, куда в тот день и собиралась ехать потерпевшая. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Установить подозреваемого тогда не представилось возможным.

В прошлом году стражи порядка снова допросили свидетелей и родственников потерпевшей и тщательно изучили материалы уголовного дела. Они обратили внимание на серию из десяти убийств, совершенных в Свердловской области с 1998 по 2003 годы. За эти преступления в 2005 году подсудимый был приговорен к пожизненному лишению свободы.

«В ходе проведения дальнейших следственных действий причастность подсудимого к совершенному преступлению была установлена и в ходе допроса, под тяжестью собранных доказательств, он сознался в содеянном», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие установило, что днем 12 мая 2001 года убийца ехал на своем автомобиле «ВАЗ-21 051» через село Месягутово. В какой-то момент он заметил потерпевшую рядом с местным автовокзалом и предложил подвезти ее. Жертва согласилась. Подсудимый завез ее в лес, угрожая холодным оружием, изнасиловал ее и убил. После он вывез тело вглубь леса и скрылся.

Свою вину подсудимый признал частично.

«Салаватский межрайонный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, назначив, с учетом ранее вынесенного приговора, окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что 45-летний подсудимый не согласился с квалификацией его действий и назначенным наказанием и обжаловал приговор.

«Верховный суд республики, рассмотрев доводы подсудимого и собранные следствием доказательства, признал выводы суда о виновности злоумышленника законными и обоснованными, при этом, снизил наказание за совершенное преступление с 12 лет до 11 лет 10 месяцев лишения свободы. Тем не менее, окончательное наказание осталось неизменным», — сообщает пресс-служба ведомства.