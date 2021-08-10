Пенза, 10 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали еще 239 случаев заражения коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба на 10 августа, в регионе с начала пандемии подтвердили 58 554 заражения.

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Выздоровели за все время 46 946 ковид-пациентов, за сутки — 96 человек. Скончались от COVID-19 всего 1816 жителей, в том числе за последние 24 часа — 23 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в десяти детских оздоровительных лагерях в Ростовской области выявлены случаи заражения коронавирусом.

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