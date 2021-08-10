Кемерово, 10 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв предложил провести школьные базары. С таким предложением он выступил сегодня, 10 августа, на штабе по охране здоровья населения.

Анна Алябьева ИА REGNUM На школьных базарах можно купить форму

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«Эпидемиологическая ситуация в регионе начала стабилизироваться, это позволяет провести ряд важных для Кузбасса мероприятий, но только на открытых площадках и со строгим соблюдением требований санитарной безопасности. Так, чтобы родители могли подготовить детей к учебному году и приобрести все необходимые товары, предлагаю 20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары», — сказал Цивилёв.

Заместитель председателя правительства региона Елена Пахомова, с 20 июля по 20 августа в Кузбассе проходит благотворительная акция «1 сентября — каждому школьнику», где специальные сертификаты на одежду, обувь и учебные принадлежности могут приобрести многодетные и малоимущие семьи.