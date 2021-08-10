Екатеринбург, 10 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В селе Кадниково Свердловской области 12 — 14 августа пройдёт Всероссийский День поля. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Soil-Science.info Поле

Здесь будут представлены десятки образцов самой современной сельхозтехники и передовые технологии растениеводства. Уже взошли все культуры на опытных делянках, которые занимают более 12 гектаров. Для испытания были отобраны более 500 образцов 25 сельскохозяйственных культур: пшеницы, ячменя, овса, рапса, гороха, кукурузы, картофеля, тритикале и других, в том числе сортов селекции Уральского научно-исследовательского института. На демонстрационных участках будут представлены и нехарактерные для нашей климатической зоны сельскохозяйственные растения, такие как полба, рыжик яровой, капуста кормовая, сорго и чумиза.

Готовность площадки проверил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

«День поля — сельскохозяйственная выставка, которую Свердловская область проводит совместно с Министерством сельского хозяйства России. Для нас это очень важно, потому что для нас сельское хозяйство, наряду с промышленностью, одна из самых быстрорастущих отраслей нашей экономики. На выставку привезено огромное количество сортов растений со всей страны, здесь они уже выросли и это означает, что для наших сельхозпроизводителей появляется новое поле деятельности. Мы становимся более конкурентоспособными, более технологичными», — заявил Александр Высокинский.

Несмотря на то, что День поля — уличное мероприятие, здесь будут приниматься исчерпывающие меры санитарной безопасности.

«Мы уделяем особое внимание безопасности участников. Проход на выставку будет возможен только при наличии отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, полученным в течение 72 часов до момента посещения», — рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

Традиционно в работе выставки участвуют представители федеральных органов власти и делегации регионов России.

Напомним, с инициативой о проведении Всероссийского дня поля в нашем регионе в июле прошлого года губернатор Евгений Куйвашев обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Глава Минсельхоза идею поддержал.

«День поля — это уникальная по формату и масштабу выставка передовых достижений отрасли, которые можно оценить в реальных полевых условиях. Многие годы — это мероприятие позволяет оценить темпы технического и научного развития АПК, способствует установлению деловых контактов и обмену опытом между участниками рынка, определению «точек роста» отрасли», — отметил Дмитрий Патрушев.