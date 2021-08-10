Сеул, 10 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи окажет всестороннюю поддержку компании SK Bioscience, которая приступит к третьему этапу клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19. Об этом 10 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина, представленное представителем администрации президента в ходе брифинга, состоявшегося 10 августа.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

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Известно, что данное заявление президент сделал после того, как Корейское управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов утвердило план проведения третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19 производства SK Bioscience.

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Южнокорейский лидер выразил надежду на успешное создание и скорейший запуск производства отечественной вакцины от COVID-19 для коммерческого использования, а также подчеркнул необходимость обеспечения суверенитета в производстве вакцин.

Накануне глава государства призвал правительство страны приложить усилия, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции, акцентировав внимание на важности ускорения разработки отечественных вакцин.

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