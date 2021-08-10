Афины , 10 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Молдавские спасатели 10 августа прибыли в Грецию, чтобы помочь тушить лесные пожары. Об этом сообщил в соцсети Facebook один из отправившихся в командировку сотрудников Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) Молдавии Дмитрий Польщин.

skeeze Пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»

Он рассказал, что колонна пожарных машин из Молдавии преодолела более 1 тыс. километров. Их путь пролегал через Румынию и Болгарию, где местные жители приветствовали пожарных.

«Машем людям в ответ, и каждый из нас отчётливо понимает, что бой будет непростым», — написал Польщин.

Спасатель сообщил, что колонну пожарных машин не территории Греции встретили местные правоохранители. Они сопроводят пожарных до юга страны, где полыхают пожары.

Напомним, 9 августа из Молдавии в Грецию на помощь отправили 25 человек и четыре пожарных машины. В общей сложности им нужно в один конец проехать около 1600 километров.