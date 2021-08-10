Симферополь, , 11:22 — REGNUM Заявление властей Киева о том, что России заплатит Украине репарации за Крым, является глупостью. Об этом 10 августа заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все это очередная глупость. Какие репарации? Киевские деятели, видимо, не понимают смысла слов, о которых говорят. Никаких репараций не будет», — сказал он РИА Новости.

Он напомнил, что в Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум, никто никого не завоевывал, никто ни с кем не воевал. «Крымчане изъявили желание и вернулись в Россию. Вот и вся история», добавил он.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что «Россия заплатит репарации за воссоединение с Крымом».

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть.

По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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