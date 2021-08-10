Сильные дожди и ветер ожидаются в Томской области
Томск, 10 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. На Томскую область надвигается непогода.
Gazetakoptevo.ru
Ливень
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Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на данные Томского ЦГМС, 11 августа местами по региону в городе Томске ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные.
Также прогнозируются грозы, ливни, град. Ветер усилится до 20 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий.
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