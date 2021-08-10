Томск, 10 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. На Томскую область надвигается непогода.

Gazetakoptevo.ru Ливень

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Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на данные Томского ЦГМС, 11 августа местами по региону в городе Томске ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные.

Также прогнозируются грозы, ливни, град. Ветер усилится до 20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий.

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