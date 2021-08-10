Элиста, 10 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

За весь период пандемии в республике жертвами коронавируса стали 499 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. Заболеваемость COVID-19 находится в стадии роста.