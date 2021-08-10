Москва, 10 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Москве и Московской области во вторую половину дня 10 августа ожидаются кратковременные летние ливни и грозы. Об этом 10 августа рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

ИА REGNUM Гроза в Москве

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«Столичный регион сегодня окажется в теплом секторе циклона, а ближе к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта, поэтому во второй половине дня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, возможны грозы», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что эти дожди не будут носить обложного характера, а будут летними и добавил, что такая погода сохранится до конца нынешней недели.

«Они не будут обложными и сплошными, дожди будут носить такой летний характер кратковременных дождей. <…> Такая ситуация в столице сохранится на ближайшие два-три дня, если вторник не считать», — отметил Леус.

Кроме этого, он указал, что температура воздуха в Москве 10 августа составит +27… +29 °C, в Подмосковье — +25… +30 °C.

«Это максимальная температура, которая будет на термометрах до подхода холодного фронта», — добавил синоптик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 10 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +26…+28 °C.