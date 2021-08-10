Владикавказ, 10 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования родственникам пациентов больницы во Владикавказе, которые скончались из-за аварии в системе подачи кислорода. По словам руководителя региона, врачи в экстренной ситуации старались сделать все возможное для спасения людей, но трагедии не удалось избежать.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

«Хочу выразить глубокие соболезнования семьям скончавшихся. Врачи старались сделать все возможное. Сейчас мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы не допустить возникновение подобных ситуаций впредь», — приводит слова Меняйло его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа около 17:15 в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошло ЧП — в системе подачи кислорода прорвало трубу. Было прекращено обеспечение кислородом пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Скончались девять человек. Всего в реанимационных отделениях больницы на тот момент находился 71 больной, из них 13 — были подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте также: В РСО-Алании знали о проблемах с кислородом до ЧП в больнице