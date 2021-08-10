Элиста, 10 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 108 человек, сообщает региональный оперштаб 10 августа. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Лечение в госпиталях получают 813 ковид-пациентов. Состояние 30 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 863 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 26 051 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 22 480 носителей инфекции.