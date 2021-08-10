Амурская область, 10 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Архаринском районе Амурской области эвакуированы жители четырёх сёл, пострадавших от наводнения. Всего свои дома покинули 188 человек, в том числе 104 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-центре правительства Амурской области.

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Паводок

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Наводнение коснулось сёл Касаткино, Новопокровка, Северное и Иннокентьевка. 37 жителей этих поселений размещены в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам и друзьям. Власти района ведут приём заявлений от пострадавших на получение материальной помощи.

В общей сложности в районе подтоплены 20 домов и 54 приусадебных участка. Подтоплены и закрыты для движения две дороги, глубина воды там достигает 1 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна паводка подтопила шесть мостов и 120 километров автомобильных дорог в Амурской области. Такие данные привёл глава региона Василий Орлов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям,