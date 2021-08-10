Стокгольм, 10 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В течение 30-й недели текущего года остров Готланд стал леном Швеции с самым большим ростом числа случаев заражения SARS-CoV-2 среди всех регионов страны. Об этом 9 августа написала газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за 29 неделю (19−25 июля) на острове, расположенном в Балтийском море, было выявлено 25 случаев заражение. Однако уже в период с 26 июля по 1 августа (на следующей неделе) их число увеличилось до 95 человек (+280%).

«Совершенно понятно, что это серьезно. Большой рост наблюдается особенно в возрастных группах 18−29 лет. Но мы также видим, что в этот период число находящихся людей на Готланде также увеличилось. В течение 29-й и 30-й недель здесь было в два раза больше людей, чем местных жителей», — заявила в интервью газете представитель местной администрации советник Ева Нипелиус.