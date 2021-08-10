Москва, 10 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В настоящее время американская и мировая инфляция оказываются на порядок важнее лимита государственного долга США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал призывы Минфина США поднять потолок госдолга.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Доллары

«Пока ставки остаются низкими, лимит госдолга не оказывает большого влияния на экономику США, — сказал Хестанов. — Однако в условиях сильной политизации этой темы возможен ускоренный рост волатильности в период обсуждения этого вопроса в Конгрессе. В настоящее время инфляция и в мире, и в США на порядок важнее лимита госдолга США. Вопрос увеличения лимита госдолга важен только в контексте внутренней политики Соединенных Штатов. Для остальных стран он носит формальный характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что потолок государственного долга США точно будет поднят.