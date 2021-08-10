Эксперт объяснил, как лимит госдолга на самом деле влияет на экономику США
Москва, 10 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В настоящее время американская и мировая инфляция оказываются на порядок важнее лимита государственного долга США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал призывы Минфина США поднять потолок госдолга.
«Пока ставки остаются низкими, лимит госдолга не оказывает большого влияния на экономику США, — сказал Хестанов. — Однако в условиях сильной политизации этой темы возможен ускоренный рост волатильности в период обсуждения этого вопроса в Конгрессе. В настоящее время инфляция и в мире, и в США на порядок важнее лимита госдолга США. Вопрос увеличения лимита госдолга важен только в контексте внутренней политики Соединенных Штатов. Для остальных стран он носит формальный характер».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что потолок государственного долга США точно будет поднят.