Новоуральск, Свердловская область, 10 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Бывшего главу управления городского хозяйства в закрытом городе Новоуральске (Свердловская область) Сергея Ефимова признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Степной волк». реж Фред Хайнс. 1974. США, Швейцария, Великобритания, Франция, Италия Хитрость

Экс-чиновника обвиняли по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Будучи чиновником, Ефимов создал подконтрольное юридическое лицо для участия в аукционах по закупках, осуществляемым управлением. Глава структуры специальным образом прописал требования к участникам закупок и позже заключил с фактически подконтрольным ему ООО ряд контрактов.

Несмотря на то, что организация допускала ряд нарушений, расторгать договоры чиновник не собирался.

«Незаконные действия Ефимова повлекли существенное нарушение прав субъектов предпринимательства в виде лишения их возможности участия в закупках в силу искусственного ограничения конкуренции», — сообщили в прокуратуре.

В феврале 2020 году чиновника отстранили от исполнения должностных обязанностей, а в апреле 2021 года уволили. Суд запретил Ефимову на четыре года занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пермского экс-чиновника обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.