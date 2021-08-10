Тегеран, 10 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Иране на одном из объектов нефтехимической компании Khark Petrochemical произошёл пожар. Об этом сообщает Shahrara News.

Shahraranews.ir Пожар на заводе в Иране

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Уточняется, что огонь вспыхнул рано утром 10 августа на нефтехимическом заводе на острове Харг в Персидском заливе. Горел резервуаре для хранения.

По данным министерства нефти Ирана, пожар был взят под контроль, жертв удалось избежать.

«К счастью, это происшествие не привело к каким-либо жертвам, причина ЧП выясняются», — заявил пресс-секретарь нефтехимической компании.

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По его словам, инцидент не повлиял на производство. Размеры площади возгорания и возможный ущерб пока не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана. Инцидент произошёл в городе Бендер-Махшахр (провинция Хузестан). По предварительным данным, утечка топлива могла стать причиной возгорания.