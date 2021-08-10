Ульяновск, 10 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области проводится доследственная проверка по сообщению о ДТП, в котором пострадал трёхлетний ребёнок. Об этом информирует следственное управление СКР по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Музей уникальных кукол и игрушек в Костроме. Советские игрушки

В местной прессе опубликовано сообщение о том, что 8 августа в Засвияжском районе Ульяновска был сбит мальчик. Предварительно правоохранительным ведомством установлено, что ДТП произошло во дворе дома в тот момент, когда ребёнок оказался на дороге из-за выкатившейся на неё игрушечной машинки.

В управлении отмечают, что после происшествия водитель доставил ребёнка и его бабушку в больницу, где в настоящее время мальчик находится на лечении из-за полученных травм.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В УМВД по Ульяновской области отмечают, что за последнюю неделю, со 2 по 8 августа, системами фотовидеофиксации выявлено 53 705 нарушений. Автоинспекторы задержали 97 пьяных водителей, пешеходы нарушили правила дорожного движения 257 раз.