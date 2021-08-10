Москва, 10 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Жители России за три года стали больше бояться утечек своих персональных данных в интернете. Доля тех, кто не считает свои данные защищенными выросла на 9% — с 54% до до 63%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Число граждан, уверенных в защищенности своих данных, сократилась на 4% — с 37% в 2018 году до 33% в 2021 году. По мнению 81%, следить за сохранностью данных должны в первую очередь владельцы сайтов, провайдеры и государство.

Жалуются на нехватку знаний и навыков для защиты своих данных в интернете 66% опрошенных. Менее уверены в своей цифровой безопасности люди старшего возраста.

Опрос проведен в июле 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском сегменте интернета за день появились сразу 50 доменов с фейковой продажей базы данных банковских карт,

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