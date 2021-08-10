Кемерово, 10 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Поэту Борису Бурмистрову вручён почетный знак парламента Кузбасса «За гражданскую доблесть и патриотизм». Награждение прошло во время творческого вечера, который был посвящён 75-летию поэта.

Парламент Кузбасса В Кузбассе наградили прославленного поэта

«Он не просто уникален как поэт — он уникален как человек. Человек, который беззаветно, искренне и глубоко любит свой город — город Кемерово. Он любит Кузбасс, свой край, где он живёт», — отметил заместитель председателя парламента региона Юрий Скворцов.

Отметим, что Борис Васильевич Бурмистров — член Союза писателей России, председатель Союза писателей Кузбасса. Он удостоен многих премий — Большая литературная премия России, литературная премия им. В.Д. Федорова, Всероссийская православная литературная премия им. Александра Невского и т.д. Также является заслуженным работником культуры Российской Федерации и почётным работником культуры Кузбасса.