Стокгольм, 10 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Число банкротств в Швеции сокращается семь месяцев подряд. Однако эксперты указывают на то, что осенью может возникнуть новая волна разорений бизнесов после того, как антиковидные меры правительства по поддержке экономики, которые дали компаниям ссуды и возможность отложить уплату налогов, будут прекращены с окончанием лета. Об этом 10 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Mike Cohen Банкротство

«Думаю, разумно предположить, что во время пандемии компании влезли в довольно большие долги и увеличили их объемы. Кроме того, эти долги надо будет закрывать с выплатой процентов. Мы считаем, что часть компаний не будет иметь достаточно хорошей рентабельности, балансовых отчетов и свободной ликвидности и будет вынуждена отказаться от своих обязательств и подать заявление о банкротстве», — заявил в интервью SVT Хенрик Якобссон, генеральный директор компании Creditsafe, занимающейся кредитными рисками.

«С политической точки зрения, я считаю, что есть заинтересованность в том, чтобы компании смогли остаться на плаву. В таком случае надо найти какой-то вид рассрочки или какое-то другое решение, при котором деньги можно будет вернуть, а компания сможет выжить. Так можно будет избежать большой волны банкротств», — рассказал журналистам Патрик Крассен, эксперт по налоговой политике в компании Företagarna.