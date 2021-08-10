Донецк, 10 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Вооруженные силу Украины (ВСУ) утром 10 августа обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Отмечается, что обстрел был произведен в 05:55 (совпадает с мск) со стороны подконтрольного властям Украины населенного пункта Водяного.

Кроме того, указывается, что по селу было выпущено в общей сложности 17 мин калибром 120 мм. При этом данных о пострадавших и повреждениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ получила повреждение хозяйственная постройка в посёлке шахты «Трудовская» (ДНР).