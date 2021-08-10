Новороссийск, Краснодарский край, 10 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Почти месячная норма осадков выпала в Новороссийске Краснодарского края утром 10 августа.

Newdesignfile.com Ливень

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Сильный ливень прошел в период с 04:53 до 05:48, количество осадков составило 47 миллиметров (месячная норма — 48 мм), что характеризуется, как опасное явление. При этом дождь в городе продолжается, сообщили «Кубанские новости».

По данным регионального оперативного штаба, на вечер 9 августа на территории Краснодарского края действовало пять штормовых предупреждений. С 10 августа до утра 13 августа местами в регионе прогнозируют ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 23 м/с. На реках юго-восточной территории края, Черноморского побережья и юго-западных притоках р. Кубань ожидают подъемы уровней воды.