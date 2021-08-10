В Челябинской области выявили ещё 365 ковид-пациентов
Челябинск, 10 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 365 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»
С начала пандемии в регионе выявили уже 78 507 случаев заражения. Больных COVID-19 насчитывается 6147.
Как сообщало ИА REGNUM, от COVID-19 скончались на территории региона ещё 25 человек за сутки.