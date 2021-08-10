Челябинск, 10 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 365 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 78 507 случаев заражения. Больных COVID-19 насчитывается 6147.

Как сообщало ИА REGNUM, от COVID-19 скончались на территории региона ещё 25 человек за сутки.