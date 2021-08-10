Стокгольм, 10 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. «Умеренные» потребовали от правительства Швеции оказания немедленной помощи афганским переводчикам, жизням которым угрожает продвижение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако министр внутренних дел (МВД) Швеции Морган Йоханссон не считает предложение оппозиции разумным, поскольку речь в таком случае пойдет о предоставлении убежища тысячам афганцев. Об этом он заявил в комментарии телеканалу SVT от 10 августа.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

«Тогда речь пойдет о тысячах людей, наверное, о суммарно 10 тысячах человек», — отметил Йоханссон.

Напомним, что «Умеренные» призвали выдавать политическое убежище афганским переводчикам, сотрудничавших с иностранными военными, в приоритетном порядке.

«Они хотят, чтобы всем афганцам, проработавшим со шведами в Афганистане в течение почти 20 лет, была предоставлена защита в Швеции, включая их семьи. Это неразумно. Наша квота по беженцам составляет только 5 000. Она в первую очередь предназначена для наиболее уязвимых групп, таких как женщины и дети в лагерях беженцев по всему миру. Мы не можем заполнить эти места афганцами, которые когда-либо работали в интересах Швеции», — написал министр внутренних дел страны.