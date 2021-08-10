Стерлитамак, Башкирия, 10 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. 22-летнего сотрудника правоохранительных органов обнаружили мертвым в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

Эдуард Мане. Самоубийство

По информации журналистов, трагедия произошла в прошедшие выходные в Стерлитамаке.

«По указанию руководства МВД по РБ по данному факту проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия», — приводят журналисты сообщение пресс-службы МВД по региону.

Специалистам предстоит установить причины произошедшего.