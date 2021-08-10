Владикавказ, 10 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Северной Осетии поток селевых масс снес палатку с людьми. Пострадали два человека — мужчина и женщина. Одному из них удалось спастись, информации о женщине пока нет, сообщили в МЧС по региону.

Сель

«Пострадавшему мужчине первую помощь оказали очевидцы. По его словам, в реку Геналдон смыло женщину. На данный момент информации о ней нет», — цитирует пресс-службу МЧС ГТРК «Алания».

По данным республиканского управления МЧС, инцидент произошел на маршруте к Казбеку, в нескольких километрах выше пограничного поста. На поиски пострадавшей туристки направлена группа спасателей в количестве шести человек.

По информации Гидрометцентра, неустойчивая погода с ливнями в Северной Осетии сохранится в течение нескольких дней. В предыдущие сутки спасателям пришлось оказывать помощь водителям, автомобили которых застряли в пойме реки Терек в районе селения Ногир. Также вчера из-за схода селя было закрыто движение по Транскавказской магистрали.