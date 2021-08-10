Выборг, Ленинградская область, 10 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Двое осужденных братьев сбежали из здания мирового суда в Выборгском районе Ленинградской области, после того как услышали приговор по делу о причинении легкого вреда здоровью и угрозы убийством, сообщает 10 августа издание 47news.

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Побег 35-летний и 40-летний братья совершили вечером 9 августа. Как только мировой судья участка №25 Выборга огласил приговор — за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью одному из них — один год, а за угрозу убийством —2,5 года колонии строгого режима, братья выпрыгнули в окно и скрылись. Заметим, что младший из осужденных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу.

«Оба среднего роста, одеты в рабочие робы. Старший худощав, его младший брат — более плотного телосложения», — говорится в сообщении.