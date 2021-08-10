Ханты-Мансийск, 10 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Югре директор коммерческого предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 57 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Сборщик налогов

По версии следствия, директор предприятия по установке и обслуживанию противопожарного оборудования представлял в налоговую инспекцию декларации с ложными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом за три года он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации на сумму 57 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по п."б» ч.2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).