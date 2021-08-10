Стокгольм, 10 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, в Стокгольме начинается судебный процесс над 60-летним иранцем, который обвиняется в том, что он сыграл ведущую роль в массовых казнях в Иране в 1980-х годах. В свою очередь журналисты SVT рассказали о том, как осужденный попал в Швецию и был арестован.

History.echo.az Революция в Иране. 1979

Ирадж Месдаги — один из тех, кто выжил в кровавых событиях после Иранской революции 1979, когда власть в стране захватили религиозные радикалы. Долгие годы он подробно документировал происходящие в стране преступления и пытался вычислить всех виновных.

Осенью 2019 года он получил информацию о том, что человек, которого, по его словам, он узнал в качестве одного из своих тюремщиков во время своего заключения в Иране, может направляться в Швецию. Вместе с одним из родственников этого человека он и группа таких же как и он иранцев в изгнании сделали все возможное, чтобы заманить его в Швецию, чтобы он предстал перед шведским правосудием.

Как оказалось, усилия оправдались: после того, как осужденному пообещали хорошее времяпрепровождение в кампании алкоголя и девушек, он сел в самолет и отправился в Стокгольм, где в столичном аэропорту Арлданды его арестовали предупрежденные заранее шведские правоохранители.