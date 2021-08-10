Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Министерство юстиции Соединенных Штатов пересмотрит документы по терактам 11 сентября на предмет секретности. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

11 сентября

«Я приветствую сегодняшнюю заявку Минюста, в которой выражено намерение провести новую проверку документов, в отношении которых правительство ранее распространило гриф секретности», — говорится в заявлении.

По его словам, администрация президента привержена обеспечению максимальной прозрачности документов по терактам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах родственники жертв теракта 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент Джо Байден посещал памятные мероприятия в 2021 году, если глава Белого дома не исполнит обещание рассекретить некоторые правительственные документы об обстоятельствах трагедии.

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