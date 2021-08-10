* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Якуб Муджахид заявил, что движение привержено соглашению в Дохе. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Муджахид на встрече со специальным представителем Организации исламского сотрудничества Тариком Али Бахитом отметил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью гарантирует безопасность границ и неиспользование афганской земли против других стран.

Напомним, что соглашение в Дохе было подписано 29 февраля 2020 года после примерно восемнадцати месяцев переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США.

Однако после прихода радикалов к власти в Афганистане и вывода всех иностранных сил из страны обе стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении этого соглашения.