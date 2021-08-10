Ярославль, , 11:03 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ и кандидат в депутаты Госдумы Александр Воробьёв, госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на самого Воробьёва.

Александр Воробьев

Лидер коммунистов заболел ещё неделю назад. У него была высокая температура — около 39 градусов и больше. Ещё на домашнем лечении пришёл положительный тест на коронавирус.

Поскольку температуру сбить не удавалось, а домашнее лечение не помогало, 9 августа Александр Воробьёв был госпитализирован. Врачи установили, что у него 60% поражения лёгких. Депутат находится на искусственной вентиляции лёгких, врачи запрещают ему разговаривать.

Александру Воробьёву 72 года, в 2020 году он перенёс пневмонию, но тогда диагноз COVID-19 был не установлен. Вакцинацию лидер коммунистов не проходил.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти триста тысяч ярославцев выбрали вакцинацию от коронавируса