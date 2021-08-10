Воронеж, 10 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родителям десятимесячного мальчика, погибшего под колёсами автомобиля на пляже в Воронеже. Об этом сообщил 10 августа телеграм-канал правительства региона.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Безумный, чудовищный случай. Детали его и причины установит, конечно, следствие. Но, если судить чисто по-человечески, в гибели детей, при каких бы обстоятельствах она ни происходила, всегда виновны взрослые. Моральное наказание за это бывает намного тяжелее правового. Я очень сочувствую родителям погибшего мальчика. Держитесь. Крепитесь», — сказал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 августа на территории пляжа рядом с санаторием имени Ф.Э. Дзержинского автомобиль Ford Focus наехал на десятимесячного ребёнка, который находился на пляже с отцом. Мальчик погиб. Изначально сообщалось, что на пляж заехал неизвестный водитель, который скрылся. Однако позже в СМИ появились шокирующие подробности — по некоторым данным, в машине могла находиться двухлетняя девочка, которая была на пляже с родителями и их друзьями. Ребёнок играл в машине, и в этот момент автомобиль тронулся с места.