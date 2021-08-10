Ульяновск, 10 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области остаток комплектов вакцины от COVID-19 превышает 52 тыс. дозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

ИА REGNUM Шприц одноразовый

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В регионе первым компонентом привиты 286 096 человек, что составляет 48,1% от плана, из них завершили вакцинацию (то есть привились вторым компонентом) 229 694 жителей области.

По словам исполняющего обязанности первого вице-премьера Ульяновской области Андрея Тюрина, на крупных промышленных предприятиях региона в целом вакцинированы 45,5% сотрудников. Напомним, что при условии вакцинации более 60% сотрудников на дистанционный режим должны быть переведены не менее 10% работников. Если иммунизацию прошли менее 60% штата, то в виртуальный формат работы переводятся не менее 40% человек.

Всего Ульяновская область получила 303 160 комплектов «Спутника V», 2540 доз КовиВака», 14 410 комплекта «ЭпивакКороны» и 21 516 доз «Спутник Лайт». В настоящее время остаток составляет 52 030 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вторые сутки подряд выявляют одинаковое количество носителей коронавируса — по 272. Напомним, что всего сделано свыше 1,074 млн тестов на COVID-19, под медицинским наблюдением остаются 15 143 человека.

Всего в Ульяновской области официально выявлен 68 031 случай заражения коронавирусом, COVID-19 переболели 63 117 человек, умерли 2062 пациента.